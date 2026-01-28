Ufficiale: Reggiana, dalla Juventus arriva in prestito Sosna

28/01/2026 | 17:04:41

È ufficiale il prestito di Adam Sosna alla Reggiana, fino al termine della stagione 2025/2026. Cessione temporanea, dunque, al club emiliano per il classe 2007 ceco che è arrivato in bianconero nel 2023 per vestire la maglia della formazione Under 17 del Club, con la quale si è messo in mostra a suon di reti. Dieci, poi, le gare giocate in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni, dove Adam ha messo a segno una rete, in UEFA Youth League, contro il Bodo/Glimt. Ora è pronto ad affrontare questa nuova sfida”.

Foto: logo Reggiana