Ufficiale: Reggiana, Bernardi è il nuovo Direttore Sportivo

04/06/2026 | 15:26:53

La Reggiana ha scelto Marco Bernardi come nuovo Direttore Sportivo. Ecco le parole del club: “AC Reggiana è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario di Marco Bernardi, a cui è affidato il ruolo di Direttore Sportivo. Classe ‘86, nato a Reggio Emilia, inizia il suo percorso da dirigente proprio nelle serie minori del nostro territorio approdando per la prima volta in granata nel gennaio 2014 con la direzione sportiva del Settore Giovanile. A Correggio conquista la promozione dall’Eccellenza alla Serie D, nella stagione 2018/19, prima del passaggio al Fiorenzuola. Con i piacentini, al suo primo anno, arriva la vittoria del girone D di Serie D e nelle tre stagioni seguenti mantiene il club nei professionisti. Dalla stagione 2024/25 contribuisce alla crescita e al consolidamento del Carpi in Serie C, con due salvezze nel competitivo girone B. Bernardi ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027.

La Società porge un caloroso bentornato in città e i migliori auguri di buon lavoro”.