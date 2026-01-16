Ufficiale: Reggiana, arriva Pavanati in prestito dall’Hellas Verona

16/01/2026 | 18:46:33

La Reggiana ha annunciato l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni di Alessandro Pavanati dall’Hellas Verona.

Questo il comunicato:

“AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Alessandro Pavanati, giovane centrocampista offensivo classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona.

Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, Pavanati ha vestito la fascia da capitano della Primavera ed è stato aggregato alla Prima Squadra del club veronese.

Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro!”.

Foto: sito Reggiana