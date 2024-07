Ufficiale: Reggiana, acquistato il portiere Motta

La Reggiana, come si apprende sul sito ufficiale della Lega B, ha acquistato a titolo definitivo Edoardo Motta, portiere classe 2005 che l’anno scorso difendeva i pali della Primavera. Il portiere era in prestito dalla Juventus, ma dopo l’ottima stagione conclusa con 29 presene e 10 clean sheet, la dirigenza della Reggiana ha deciso non solo di acquistarlo, appunto a titolo definitivo, ma anche di aggregarlo alla prima squadra.

Foto: logo Reggiana