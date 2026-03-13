Ufficiale: Reece James rinnova con il Chelsea fino al 2032

13/03/2026 | 13:16:12

Il Chelsea ha annunciato il prolungamento fino al 2032 del contratto del terzino e capitano Reece James.

Questo il comunicato del club:

“Il Chelsea è lieto di annunciare che il capitano della squadra maschile, Reece James, ha firmato un nuovo contratto fino al 2032.

Reece ha iniziato ad allenarsi con i Blues all’età di sei anni, ha scalato le gerarchie della nostra Academy ed è diventato un punto di riferimento nella nostra prima squadra.

Ha collezionato oltre 200 presenze con il Chelsea, ha conquistato cinque trofei importanti, tra cui la UEFA Champions League nel 2021 e due volte la Coppa del Mondo per club FIFA, e ha indossato la fascia di capitano dei Blues in più di 50 occasioni”.

Foto: X Chelsea

