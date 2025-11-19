Ufficiale: Recoba nuovo allenatore del Deportivo Tachira

Nuova avventura in panchina per l’ex Inter Alvaro Recoba, divenuto tecnico del Deportivo Tachira: “Un pezzo di storia dell’Uruguay arriva nel più grande club del Venezuela. Benvenuto, prof. Recoba, siamo sicuri che scriverai una pagina gloriosa nell’giallonero seguendo la storica eredità di fondatori, giocatori e tecnici uruguaiani che hanno esaltato il nostro club” si legge nel tweet del club che annuncia l’arrivo del Chino che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026.

foto x tachira