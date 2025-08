Ufficiale: Rebic nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato

01/08/2025 | 10:01:53

Nuovo capitolo della carriera per l’ex Milan e Lecce Ante Rebic, divenuto un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato. Il comunicato: “Ante Rebić è il nuovo nove titolare dell’Hajduk! Uno dei migliori attaccanti croati dell’ultimo decennio ha firmato un contratto con il Club fino all’estate del 2026 e si unirà immediatamente agli allenamenti della prima squadra. Rebić ha mosso i primi passi nel calcio nella regione di Imotski, da dove proviene la sua famiglia, in particolare a Vinjani e nella squadra di calcio di Imotski, dove ha affinato le sue abilità prima di trasferirsi all’RNK Split all’età di 16 anni. Ha giocato due stagioni nel club Park Mladeži, dove ha giocato oltre 50 partite ufficiali e segnato 16 gol, affermandosi come uno degli attaccanti più pericolosi del campionato. Questo lo portò al trasferimento alla Fiorentina, poi la sua carriera calcistica lo portò al club tedesco RB Lipsia, per poi tornare in Italia al Verona. Dal 2016 è membro del club tedesco Eintracht, con cui ha militato con grande successo fino al 2020. Ha giocato esattamente 100 partite per il club tedesco e segnato 25 gol. In questo periodo, è diventato membro permanente della nazionale croata, con la quale ha vinto la storica medaglia d’argento ai Mondiali del 2018 in Russia. In quel torneo, è stato uno dei migliori giocatori della squadra e il suo fantastico gol nella vittoria contro l’Argentina rimane nella memoria collettiva. Ha giocato un totale di 42 partite per la Croazia, segnando 3 gol. Nel settembre 2019 è tornato in Italia, dove giocherà per il Milan fino al 2023. Ha giocato 123 partite ufficiali con il Milan, segnando 29 gol e fornendo 17 assist. Negli ultimi due anni, Rebić ha giocato per il Besiktas turco e per il Lecce, con cui ha giocato 28 partite ufficiali nell’ultima stagione. Reba, benvenuto all’Hajduk. Ti auguriamo tanta fortuna, successo, buone prestazioni e una manciata di gol con la maglia bianca!”

foto: x hajduk