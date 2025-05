Ufficiale: Real Valladolid, Ronaldo cede le quote societarie

23/05/2025 | 21:21:23

Il Real Valladolid ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in cui ha reso noto che Ronaldo, ex attaccante tra le altre di Inter e Real Madrid, ha ceduto la quota maggioranza della società spagnola. Di seguito la nota integrale: “Il presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza del Real Valladolid Club de Fútbol, ​​Ronaldo Luis Nazário de Lima, annuncia la firma di un accordo per il trasferimento della quota di maggioranza del Club a un gruppo di investimento nordamericano con il supporto finanziario di un fondo europeo. La presente operazione è subordinata all’autorizzazione amministrativa del Consiglio Superiore dello Sport, secondo la normativa vigente. Maggiori dettagli sul nuovo progetto che segnerà questa nuova fase saranno annunciati nei prossimi giorni. Ringraziamo i tifosi, i media e tutti coloro che sono stati coinvolti per la comprensione e il supporto dimostrati durante questo processo”.

Foto: Instagram Ronaldo