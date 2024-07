Ufficiale: Real Sociedad, rescisso il contratto di Merquelanz

La Real Sociedad ha annunciato, mediante un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver raggiunto l’accordo con Martín Merquelanz, per porre fine al rapporto contrattuale. Di seguito il comunicato del club spagnolo:

“Accordo per porre fine al rapporto contrattuale con Martín Merquelanz. Dodici anni al Club sono un esempio per tutti. Questa sarà sempre casa tua, Martín. Ti meriti il ​​meglio”.

Foto: Instagram Real Sociedad