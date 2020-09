Ufficiale: Real Saragozza, dalla Juventus arriva Zanimacchia

Il Real Saragozza, attraverso un tweet sui social, ha reso noto l’arrivo di Luca Zanimacchia – esterno destro della Juventus – in prestito con diritto di riscatto. Il giovane dopo l’esordio con la maglia bianconera nel finale di stagione, passa ora in Spagna alla sua prima vera avventura nel mondo dei grandi in Segunda Luga spagnola.

Primer entrenamiento de Luca Zanimacchia con el Real Zaragoza 🦁https://t.co/wiZdB0Kesu pic.twitter.com/oWBBwtSa7r — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 1, 2020

Foto: twitter Real Saragozza