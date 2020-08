Ufficiale: Real Madrid, torna Odegaard dalla Real Sociedad

Martin Odegaard torna in anticipo al Real Madrid dopo l’anno in prestito con la Real Sociedad. Il talento norvegese rientra alle merengues dopo un’espressa richiesta di Zidane che vuole puntare sul giovane calciatore. Questo il saluto della Real Sociedad: “E’ difficile arrivare così in profondità in così poco tempo, ma Martin Odegaard ci è riuscito. Il mancino ci lascia per tornare al Real Madrid, ma non dimenticheremo mai tutto quello che ci ha fatto vivere questa stagione indimenticabile. I suoi gol, il suo calcio, il suo carattere, il suo impegno e la sua umiltà hanno fatto sì che Martin fosse ricordato con immenso affetto da tutta la famiglia monarchica. Lui stesso ha voluto ringraziare tutto quell’amore in questo video. Eskerrik asko, Martintxo e vi auguriamo il meglio per il vostro futuro.”

𝗠agia

𝗔gilidad

𝗥apidez

𝗧alento

𝗜nteligencia

𝗡orth Y compromiso. Ha sido un año inolvidable. Tusen takk, Martintxo 🇳🇴#AurreraReala pic.twitter.com/z2mo5RlkJ5 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

Foto: twitter Real Sociedad