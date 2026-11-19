Ufficiale: Real Madrid, rinnovo per Tchouameni fino al 2032

19/11/2026 | 13:16:13

Il Real Madrid ha reso nota del rinnovo del contratto del centrocampista francese Tchouameni attraverso un comunicato: “Il Real Madrid C.F. e Aurélien Tchouameni hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che rimarrà con il club fino al 30 giugno 2032. Aurélien Tchouameni è arrivato al Real Madrid nel 2022. Nelle sue cinque stagioni con il club, ha disputato 205 partite e vinto otto titoli: una Champions League, due Coppe del Mondo per club, due Supercoppe UEFA, un campionato spagnolo, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. È un nazionale francese, con cui ha collezionato 50 presenze e vinto una UEFA Nations League nel 2021”.

Foto: instagram Tchouameni