Ufficiale: Real Madrid, preso Soro. Resterà in prestito al Saragozza

Tramite i propri canali ufficiali, il Saragozza ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Alberto Soro al Real Madrid. Il centrocampista offensivo classe 1999 resterà in prestito al club per la prossima stagione. Questa la nota della società: “Il Real Saragozza ha raggiunto un accordo per la cessione del calciatore Alberto Soro al Real Madrid. L’accordo prevede anche la cessione del giocatore alla nostra squadra in prestito durante la prossima stagione. Il club vuole ringraziare la società di Madrid per la disponibilità nel concedere ad Alberto Soro di indossare la maglia del Real Saragozza nel prossimo campionato”.

Foto Sito Ufficiale Saragozza