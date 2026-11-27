Ufficiale: Real Madrid, Brahim Diaz rinnova fino al 2031. Il comunicato

27/11/2026 | 13:31:20

Il club spagnolo blinda il trequartista marocchino con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2031. Arrivato a Madrid nel 2019, Brahim ha collezionato 173 presenze e conquistato sette trofei con i Blancos. Con la nazionale marocchina ha invece realizzato 15 gol in 36 partite, laureandosi capocannoniere della Coppa d’Africa 2025, come si legge dal comunicato del club: “Il Real Madrid C.F. e Brahim Díaz hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2031. Brahim è entrato a far parte del Real Madrid nel 2019 all’età di 19 anni. Nelle sue sei stagioni con noi, ha disputato 173 partite e vinto sette titoli: una Champions League, una Coppa del Mondo per club, una Supercoppa UEFA, due titoli della Liga e due Supercoppe di Spagna. È un nazionale marocchino, con cui ha collezionato 36 presenze e segnato 15 gol. È stato il capocannoniere della Coppa d’Africa 2025″.

Foto: instagram Brahim Diaz