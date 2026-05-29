Inigo Pérez: “Non sarò più l’allenatore del Rayo Vallecano”

29/05/2026 | 14:34:39

Inigo Pérez ha annunciato che non sarà più l’allenatore del Rayo Vallecano. In conferenza stampa accompagnato dal presidente Francisco Martìn Presa, l’allenatore ha detto che non guiderà il club spagnolo nella prossima stagione. Nonostante la sconfitta in finale di Conference, si è detto soddisfatto e grato del rapporto con i suoi, ormai ex, tifosi, ha ringraziato poi la fiducia ricevuta dalla dirigenza ed i suoi calciatori per il percorso vissuto insieme.

Foto: sito ufficiale UEFA