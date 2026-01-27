Ufficiale: Rayan nuovo giocatore del Bournemouth

27/01/2026 | 15:44:50

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth, c’è anche l’annuncio ufficiale: “L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio dell’ala di alto livello Rayan con un contratto di cinque anni e mezzo. L’entusiasmante giovane arriva sulla costa meridionale dell’Inghilterra dopo un anno solare eccezionale nel 2025, durante il quale ha segnato 20 gol in 57 presenze in tutte le competizioni per il Vasco da Gama, sottolineando la sua crescente reputazione di uno dei giovani attaccanti più dinamici del gioco.Rayan ha impressionato anche sulla scena internazionale con le giovanili brasiliane. Ha segnato otto gol in 14 presenze con la nazionale Under 17 brasiliana e ha continuato la sua crescita con l’Under 20, segnando due gol da quando è passato alla categoria più grande. Tiago Pinto, presidente delle operazioni calcistiche dell’AFC Bournemouth, ha espresso la sua gioia dopo l’ingaggio: “Rayan è un giocatore che abbiamo seguito da vicino e che ha già dimostrato una costanza e una maturità impressionanti per la sua età.“Crediamo che abbia un potenziale enorme e il Bournemouth è l’ambiente giusto per lui per continuare a crescere e lasciare il segno. Sono contento che abbia scelto il nostro progetto e siamo molto entusiasti di averlo nel nostro team, mentre continuiamo a reinvestire nella squadra”. Rayan ha anche commentato: “Sono molto felice e onorato di essere qui, soprattutto per il progetto sportivo che hanno sviluppato per me. Sono estremamente felice. È un club che coltiva molti talenti, quindi sono molto contento di essere qui e spero di regalare tanta gioia ai tifosi”. L’AFC Bournemouth desidera dare il benvenuto a Rayan, che indosserà la maglia numero 37 del club”.

foto: sito bournemouth

