Ufficiale: Ravenna, risolto il contratto di Szymon Fyda

Szymon Fyda non è più un calciatore del Ravenna. Come si legge in una nota del club, “Il Ravenna FC comunica che in data odierna è stato consensualmente rescisso il contratto che legava Szymon Fyda alla società giallorossa. Al giocatore va il sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questa stagione ed un grande augurio per il proseguimento della propria carriera sportiva“. L’attaccante polacco, utilizzato in 16 occasioni, chiude la sua esperienza con la società senza reti all’attivo.

Foto: sito Ravenna