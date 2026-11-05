Ufficiale: Raphinha rinnova con il Barcellona fino al 2030

05/11/2026 | 13:21:14

Raphinha, capitano del Barcellona, ha rinnovato il proprio contratto con i Blaugrana fino al 2030.

Il comunicato: “FC Barcelona e Raphael Dias Belloli, conosciuto nel mondo del calcio come Raphinha, hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto del giocatore, mantenendolo al club fino al 30 giugno 2030.

Il brasiliano si è unito al Barça nella stagione 2022/23. Da allora, ha collezionato 190 presenze, segnando 94 gol e vincendo tre titoli di La Liga (2022/23, 2024/25 e 2025/26), una Copa del Rey (2024/25) e tre Supercoppe di Spagna (2022/23, 2024/25 e 2025/26). Infatti, contro l’Aston Villa, si è piazzato a pari livello con Adriano Correia come il brasiliano con il quarto maggior numero di presenze nella storia del FC Barcelona.

Raphinha ha già segnato ben 19 gol nelle fasi iniziali della stagione 2026/27: 15 in La Liga e quattro in UEFA Champions League. Questi dati lo rendono l’attuale capocannoniere della competizione nazionale e uno dei migliori marcatori del calcio europeo”.

Foto: Instagram Barcellona