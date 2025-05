Ufficiale: Raphinha ha rinnovato fino al 2028 con il Barcellona

22/05/2025 | 19:49:13

Era attesa solo l’ufficialità in casa Barcellona riguardo il rinnovo di Raphinha fino al 2028, che ora è arrivata. È di pochi minuti fa l’annuncio del club spagnolo, che tramite i propri canali social ha infatti comunicato l’ulteriore prolungamento per l’ala brasiliana. Dopo qualche riflessione il ventottenne ha deciso di allungare la propria permanenza in Catalogna. Una stagione davvero eccezionale quella del brasiliano, con 34 reti, di cui 18 in Liga e addirittura 13 in Champions League.

Foto: Instagram Barcellona