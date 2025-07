Ufficiale: Rankovic lascia la Giana Erminio per motivi personali dopo una settimana

19/07/2025 | 13:20:23

Rankovic e la Giana Erminio si separano, una settimana dopo l’annuncio ufficiale: “A.S. Giana Erminio comunica che il calciatore Petar Rankovic ha rescisso il contratto in essere con il club, per motivi strettamente personali”. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Club Milano, in passato ha giocato con le giovanili del Renate, Monza e Inveruno, ora è svincolato dopo la rescissione.

Foto: Sito Giana Erminio