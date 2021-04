Ufficiale: Rani Khedira lascerà l’Augsburg al termine della stagione

Con una nota sul proprio sito ufficiale l’Augsburg ha comunicato che Rani Khedira, centrocampista arrivato nel 2017 a parametro zero dal Lipsia, lascerà il club in estate per scadenza di contratto dopo quattro stagioni. “Ho trascorso un periodo incredibilmente meraviglioso e di successo in questa società, per il quale sono molto grato ai dirigenti e ai tifosi. Sono stato in grado di diventare un vero giocatore della Bundesliga in questo club. Pertanto, avrò sempre bei ricordi dei quattro anni trascorsi in questa società. Ma ho scoperto che ora è il momento giusto per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera sportiva”. Queste le parole del fratello dell’ex Juve Sami.

#Khedira zu seinem Abschied: "Ich konnte mich hier zu einem echten Bundesligaspieler entwickeln. Daher werde ich die 4 Jahre auch immer in sehr guter Erinnerung behalten. Ich werde dem #FCA auch über die Saison hinaus verbunden bleiben und die Daumen drücken!“ ✊ pic.twitter.com/S2IGowwGK1 — FC Augsburg (@FCAugsburg) April 13, 2021