Ufficiale: Rangnick lascia la Red Bull

Ralf Rangnick lascia la Redbull e risolve il suo contratto. Di seguito le parole del diretto interessato diffuse da Sky Sport De: “Questo è il momento giusto per me per concludere il mio lavoro alla Red Bull. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Dietrich Mateschitz per il loro sostegno e la loro fiducia. Mi ha dato l’opportunità di costruire qualcosa qui nel corso degli anni. Red Bull Soccer è sinonimo di un’organizzazione di grande successo molto ben posizionata in tutto il mondo ed è stato un grande onore e orgoglio aver contribuito a tutto questo. Desidero alla Red Bull il meglio per il futuro”.

FOTO: Bild