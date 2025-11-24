Ufficiale: Rangers annunciata la separazione con il direttore sportivo e il CEO

24/11/2025 | 18:13:59

Il Rangers F.C ha annunciato la separazione dal proprio CEO Patrick Stewart e dal proprio direttore sportivo Kevin Thelwell.

Questo il comunicato del club:

“Il Rangers Football Club conferma di aver separato l’amministratore delegato Patrick Stewart e il direttore sportivo Kevin Thelwell.

I Rangers esprimono la loro sincera gratitudine a Patrick e Kevin per la loro leadership e il loro incrollabile impegno nei confronti del club.

Il presidente Andrew Cavenagh e il vicepresidente Paraag Marathe hanno già avviato il processo di ricerca e, finché non saranno effettuate assunzioni definitive, il direttore Fraser Thornton assumerà il ruolo di CEO ad interim”.

Foto: X Rangers