Ufficiale: Randy Levine nuovo consigliere del Cda Milan

Il Milan ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale, l’ingresso di Randy Levine (presidente dei New York Yankees), all’interno del Cda societario in qualità di nuovo consigliere. Questo il tweet rossonero:

Randy Levine, President of the New York Yankees, has joined the Club’s Board of Directors ➡️ https://t.co/h2OyrLmO5Y

Randy Levine, Presidente dei New York Yankees, entra nel CdA del Milan ➡️ https://t.co/n2X6DATid1#SempreMilan pic.twitter.com/EW0Mndtz3i

