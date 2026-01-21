Ufficiale: Raffaelli arriva in prestito all’Alcione Milano

21/01/2026 | 18:32:50

L’Alcione Milano ha annunciato l’acquisizione a titolo temporaneo dal Bologna delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Raffaelli.

Questo il comunicato del club:

“La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Raffaelli.

Portiere classe 2005, arriva all’Alcione Milano dal Bologna, squadra in cui è cresciuto a livello giovanile. Francesco vanta anche una lunga esperienza in Serie D al Grosseto, dove ha collezionato 68 presenze. Nel corso di questa stagione ha vestito invece i colori dell’Ospitaletto in Serie C. Indosserà la maglia numero 1.

A Francesco va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza”.

Foto: sito Alcione Milano