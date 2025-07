Ufficiale: Raffaele Russo rinnova con l’Avellino fino al 2028

10/07/2025 | 11:56:44

Continua l’avventura tra Raffaele Russo e l’Avellino. Ecco cosa si legge nel comunicato: L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Raffaele Russo è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato ad Avellino a luglio 2022 Russo ha collezionato in biancoverde 86 presenze siglando 15 gol e fornendo 10 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”.

Foto: twitter avellino