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Ufficiale: Rafa Mir nuovo giocatore dell’Aris Salonicco

04/08/2026 | 20:24:17

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Nuova avventura per Rafa Mir, nuovo giocatore dell’Aris Salonicco. Il comunicato ufficiale:”L’Aris FC annuncia l’ingaggio di Rafa Mir in prestito annuale dal Siviglia FC, con un accordo per prolungare il trasferimento di un ulteriore anno, fino all’estate del 2028 (il suo contratto con il club spagnolo scade nell’estate del 2027). Rafael Mir Vicente – questo il suo nome completo – è nato il 18 giugno 1997 a Murcia, in Spagna. Cresciuto nel rinomato vivaio del Valencia, il talentuoso attaccante spagnolo ha debuttato in prima squadra con “Los Che” in giovane età, per poi trasferirsi al club inglese Wolverhampton nel 2018″.
foto sito aris