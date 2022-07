Nuova avventura per l’ex Blaugrana Rafa Marquez, il difensore messicano è il nuovo allenatore del Barcellona Atletic. Precedentemente conosciuto come Barcellona B, la squadra milita nella terza serie spagnola. Il difensore è stato per anni una colonna portante del Barcellona, formando insieme a Puyol una coppia invalicabile. L’allenatore ha firmato un contratto per due anni.

Foto: Fox Sport