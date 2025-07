Ufficiale: Rafa Marin lascia il Napoli e va al Villareal in prestito con diritto di riscatto

03/07/2025 | 11:57:39

E’ ufficiale il passaggio di Rafa Marin dal Napoli al Villareal, il comunicato degli spagnoli: “Il Villarreal e il Napoli, che vestirà la maglia gialla nella prossima stagione, la 2025/2026. Il trasferimento in prestito per il difensore nato a Siviglia prevede un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo”.

foto: Instagram Rafa Marin