Ufficiale: Radonjić è un nuovo giocatore del Torino

Il Torino piazza il colpo, preso in prestito Nemanja Radonjić dal Marsiglia. Il calciatore serbo arriva torna in Italia dopo le esperienze nei settori giovanili di Empoli e Roma. Dopo l’arrivo in città di ieri oggi la firma sul contratto. Questo il comunicato del club.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanja Radonjić”

Foto: Twitter Torino