Ufficiale: Rachid Ghezzal torna al Lione

05/09/2025 | 19:15:02

Rachid Ghezzal torna al Lione, c’è anche l’annuncio ufficiale del club: “Nato nel maggio 1992, formatosi fin dall’età di 12 anni presso l’Accademia, Rachid Ghezzal ha attraversato tutte le fasi prima di entrare nella squadra professionistica nel 2012, sotto la direzione di Rémi Garde. Autore di 119 partite con l’OL, si è particolarmente distinto nella stagione 2015/2016, la sua più vincente, segnando in particolare durante l’inaugurazione dello stadio Groupama contro il Troyes (4-1), poi contro il Monaco (6-1) durante l’ultima giornata di Ligue 1, un successo che ha permesso al club di conquistare il 2° posto in campionato. Dopo aver giocato per Monaco, Leicester e Fiorentina, il nazionale algerino (22 presenze, 2 gol) gioca per la Turchia da cinque stagioni (Besiktaş, Rizespor). Ha collezionato quasi 370 presenze da professionista (42 gol, 56 assist).Il ritorno di Rachid Ghezzal va oltre il contesto puramente sportivo: è anche un’avventura personale ed emotiva, guidata da un desiderio condiviso tra il giocatore e l’Olympique Lyonnais. Con la sua esperienza ai massimi livelli, Rachid rappresenta una risorsa per il club a livello sportivo e rappresenterà anche un prezioso anello di congiunzione per i giovani giocatori della rosa professionistica, rafforzando il naturale legame tra l’Academy e la prima squadra. Grazie alla sua mentalità esemplare e alla cultura di squadra, contribuirà inoltre a consolidare l’unità e le ambizioni dello spogliatoio. Allo stesso tempo, Rachid Ghezzal si sta già preparando al cambio di carriera, diventando allenatore e formatore sportivo, e ha quindi iniziato un corso di gestione sportiva, che proseguirà parallelamente alla sua carriera. L’Olympique Lyonnais è entusiasta del suo ritorno e non vede l’ora di mettere a frutto la sua esperienza per supportare l’eccellente inizio di stagione, valutando anche un futuro cambio di carriera all’interno dell’istituzione”.

FOTO: Sito Lione