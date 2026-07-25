Ufficiale: Quintero risolve il contratto con il River Plate
25/07/2026 | 09:55:06
Uno dei mancini più educati della sua generazione lascia per sempre il River Plate. Juan Fernando Quintero, fantasista colombiano con un passato al Pescara, era tornato a Buenos Aires nel 2025 dopo aver trionfato, con un gol in finale, nell’ultimo storico atto della Copa Libertadores, al Santiago Bernabeu, contro il Boca Juniors nel 2018.
Il comunicato dei Millonarios: “Il Club Atlético River Plate e Juan Fernando Quintero concordarono di comune accordo per terminare il rapporto contrattuale.
Il talento di Juanfer e il suo contributo fondamentale nel momento più decisivo rimarranno per sempre nella grande storia del Club, che divenne la sua casa in tutti questi anni condivisi.
Il River Plate augura a Juan Fernando Quintero tutto il successo nel prossimo capitolo della sua carriera professionistica”.
Foto: X Quintero