Ufficiale: Quenda è un nuovo calciatore del Chelsea. Contratto fino al 2034

08/07/2026 | 19:31:00

Il Chelsea ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Geovany Quenda dallo Sporting Lisbona.

Questo il comunicato:

“Il Chelsea è lieto di confermare l’ingaggio di Geovany Quenda, proveniente dallo Sporting Lisbona, con un contratto fino al 2034.

Quenda è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, avendo giocato un ruolo chiave nella conquista del double campionato-coppa portoghese da parte dello Sporting lo scorso anno. È stato anche nominato miglior giovane giocatore della Primeira Liga nel 2025 e ha giocato con regolarità nello Sporting nelle ultime due stagioni, impiegato sia come esterno offensivo che come terzino di centrocampo.

“È fantastico essere qui”, ha detto il diciannovenne. “Il Chelsea è una grande squadra e sono entusiasta di giocare qui a Stamford Bridge. Il club ha dimostrato fiducia in giocatori come me e sono orgoglioso di essere qui, orgoglioso di far parte di questo club.”

“Sono entusiasta di lavorare con i miei compagni di squadra e con l’allenatore, Xabi Alonso. Sono un ragazzo molto determinato e mi piace aiutare la squadra. Voglio essere riconosciuto per la mia mentalità, per la capacità di supportare i compagni e per l’impegno profuso per far vincere trofei al club.”

Quenda è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare per lo Sporting nella sua stagione d’esordio e ha concluso la stagione con 54 presenze in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del Double. Detiene inoltre il record come il più giovane giocatore portoghese ad aver trovato la rete nella UEFA Champions League.

Recentemente Quenda ha rappresentato il Portogallo a livello Under-21 ed è stato inserito nella squadra ideale del torneo per i Campionati Europei del 2025.

Benvenuto a Chelsea, Geovany!”.

Foto: sito Chelsea

