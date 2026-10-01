Ufficiale: Queiroz non è più il CT del Ghana. Il comunicato

01/10/2026 | 13:26:04

Carlos Queiroz, storico allenatore portoghese e CT giramondo, ha annunciato la separazione consensuale con il Ghana in seguito alla sconfitta casalinga contro il Gambia per 4-2. L’ex Real Madrid è stato alla guida della Nazionale ghanese agli ultimi Mondiali, abbandonando la competizione ai sedicesimi di finale per mano della Colombia, selezione che ha allenato tra il 2019 e il 2020.

Il comunicato di Queiroz: “Dopo discussioni tenute in uno spirito di rispetto reciproco, io e la Ghana Football Association abbiamo concordato di risolvere l’Accordo di Servizio che regola il mio ruolo di capo allenatore della nazionale del Ghana, i Black Stars.

Non è stata una decisione facile, ma entrambe le parti hanno concordato che, nelle attuali circostanze, porre fine al nostro rapporto professionale era la scelta più appropriata, con gli interessi del Ghana e del calcio ghanese al di sopra di tutto.

È stato un onore servire il Ghana . Ringrazio sinceramente la Ghana Football Association e in particolare il suo Presidente per la loro fiducia e per l’opportunità di guidare una nazione calcistica così orgogliosa.

Sono venuto in Ghana determinato a contribuire a costruire un futuro più forte per le Black Stars e a sostenere lo sviluppo del talento del paese. Nonostante il nostro impegno e i nostri sforzi, le condizioni necessarie non sono state completamente stabilite e la nostra recente performance ha contribuito alla decisione di porre fine a questo percorso.

Me ne vado con rispetto, gratitudine e orgoglio.

Ringrazio il mio staff tecnico e tutti coloro che ci hanno supportato, in particolare dall’inizio del nostro lavoro nella preparazione della Coppa del Mondo 2026.

Soprattutto, rendo omaggio ai giocatori dei Black Stars. Grazie a tutti coloro che hanno rappresentato il Ghana con coraggio, impegno e orgoglio. Avete combattuto per il vostro paese e portato speranza a milioni di persone.

Credete in questi giocatori. Proteggeteli. Sosteneteli.

Il talento e il potenziale ci sono. Con unità, supporto e l’ambiente giusto, questa generazione può realizzare grandi traguardi per il Ghana.

Al popolo ghanese e a tutti i tifosi dei Black Stars, grazie per la vostra passione, il vostro sostegno e il vostro calore. Porterò sempre il Ghana con me con rispetto e affetto.

Il Ghana viene prima di tutto.

Le Black Stars vengono prima.

Il calcio ghanese viene prima di tutto.

Grazie, Ghana.

Al futuro”.

Foto: Instagram Ghana