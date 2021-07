Ufficiale: Quaison vola in Arabia Saudita. Ha firmato con l’Al-Ettifaq

Robin Quaison, 27 anni, centrocampista offensivo svedese, ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. Il giocatore, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Magonza, si è trasferito a parametro zero all’Al-Ettifaq che gli ha fatto firmare un contratto triennale. In Italia ha giocato tra le fila del Palermo collezionando in Serie A con 66 presenze e 7 goal.

بغيتوه… و جبناه! مين اللي صار اتفاقي؟! 🤔💚❤️ pic.twitter.com/MNiEkXPYpr — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 8, 2021

FOTO: Twitter Al-Ettifaq