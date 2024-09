Ufficiale: Quaison riparte dalla Grecia. È un nuovo calciatore dell’Aris Salonicco

Robin Quaison riparte dalla Grecia: è un nuovo calciatore dell’Aris Salonicco. L’attaccante classe ’93 ha firmato fino al 2026 con i greci. Di seguito il comunicato ufficiale: “PAE ARIS annuncia l’acquisizione di Robin Quaison per i prossimi due anni. Robin Kwamina Quaison, questo è il suo nome completo, è nato a Stoccolma il 9 ottobre 1993. L’attaccante svedese ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili dell’AIK, approdando in prima squadra nel 2012. Nell’estate del 2018 Quaison ha lasciato per la prima volta il suo Paese per conto del Palermo. Dopo tre anni impegnativi in ​​Italia con 70 presenze (8 gol, 5 assist) tra campionato e coppa, il Mainz 05 ha fatto il suo debutto nel gennaio 2017. In Germania, Quaison si è distinto, giocando 130 volte con il Mainz 05 (34 gol, 12 assist). Nell’estate del 2021 decide di cimentarsi in una nuova sfida calcistica, trasferendosi in Arabia Saudita per conto dell’Al-Ettifaq (68 presenze, 16 gol, 3 assist). Robin Quaison fa parte della squadra nazionale del suo paese dall’inizio della sua carriera. Inizialmente con la rappresentativa U19 e poi con l’U21, con la quale si è laureato campione d’Europa nel 2015. Con la Nazionale maschile l’attaccante svedese conta 52 presenze (14 gol). Ad oggi Robin Quaison appartiene alla famiglia ARIS”.

Foto: Instagram Aris Limassol