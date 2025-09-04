Ufficiale: Puertas è un nuovo giocatore del Werder Brema

Il Werder Brema ha ingaggiato Cameron Puertas, in prestito. Il centrocampista arriva dall’Al-Qadsiah, squadra della Pro League saudita, con un contratto di prestito annuale. L’annuncio è stato dato oggi da Peter Niemeyer: “Si è presentata l’opportunità di ingaggiare Cameron e siamo lieti di aver raggiunto un accordo per questo prestito stagionale. Ha dimostrato le sue qualità durante i suoi periodi in Belgio e Svizzera e può sicuramente darci una mano in questa stagione”, ha dichiarato Niemeyer. Il centrocampista centrale, classe 1998, ha giocato al Losanna) e all’Union Saint-Gilloise, prima di approdare in Arabia.

foto sito Werder