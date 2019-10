Ufficiale: Puel è il nuovo allenatore del Saint-Etienne

La notizia di un accordo tra il Saint-Etienne e Claude Puel era già nell’aria da qualche giorno, ora però è tutto ufficiale. Il club biancoverde ha infatti nel pomeriggio pubblicato due note sul proprio sito ufficiale: nella prima comunicava l’esonero di Ghislain Printant dal ruolo di allenatore della prima squadra, nella seconda invece l’arrivo in sua sostituzione del tecnico ex-Leicester. Questo un estratto del comunicato: “AS Saint-Étienne è lieto di annunciare la nomina di Claude Puel a direttore generale e allenatore. Il tecnico si è impegnato con il club fino al 2022. Il suo arrivo mostra la volontà dell’ASSE di continuare lo sviluppo di un ambizioso progetto sportivo. Claude Puel entrerà a far parte del consiglio di amministrazione presieduto da Roland Romeyer che includerà anche Xavier Thuillot, nominato amministratore delegato. Sul campo, Claude Puel sarà assistito da Jacky Bonnevay, che sarà il suo primo assistente. Claude Puel ha sempre dato uno stile di gioco definito alle squadre di cui è stato responsabile, ottenendo risultati collettivi significativi. La sua capacità di scoprire giovani d’alto potenziale delinea il profilo di un allenatore completo che sa come mantenere la rotta. Condivide con il Saint-Etienne gli stessi valori di lavoro e umiltà“.

Foto: sito ufficiale Saint-Etienne