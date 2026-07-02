Ufficiale: Puczka lascia la Juventus e passa al Genoa

02/07/2026 | 13:22:04

La Juventus ha annunciato la cessione di Puczka al Genoa, il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Puczka, a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a ca. € 5,4 milioni, al netto degli oneri accessori pari a € 0,6 milioni. Si segnala che in data 1 luglio 2026, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo fisso di € 16 milioni. Le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi – pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni – sulla base di analisi preliminari – risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026”.

foto sito juve