Ufficiale: Pucino rinnova con il Bari

13/07/2025 | 14:37:56

Pucino rinnova con il Bari, ecco il comunicato ufficiale del club pugliese: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2026, del rapporto che lega il difensore Raffaele Pucino al Club biancorosso. Per Raffaele sarà la 5a stagione in biancorosso dove ha già totalizzato oltre 115 presenze (3 reti e 8 assist), vincendo un campionato di Lega Pro nel ’21-’22; con le sue 350 presenze in Serie B è uno dei giocatori più esperti della cadetteria”.

FOTO: Sito Bari