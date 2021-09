Ufficiale: Pucciarelli vola in Australia, c’è la firma con il Melbourne City

Una nuova avventura per Manuel Pucciarelli. Infatti, il giocatore vola in Australia e firma un nuovo contratto con il Melbourne City. Ad annunciare l’ingaggio del classe 1991, è l’account ufficiale Twitter della società australiana.

Questo il comunicato: “Il Melbourne City FC è entusiasta di annunciare la firma del centrocampista offensivo italiano Manuel Pucciarelli fino alla fine della stagione 2022/23”.

✍️ We’re excited to announce the signing of Italian attacking midfielder Manuel Pucciarelli!#CmonCity | https://t.co/1OtQvVGMKM

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) September 19, 2021