Ufficiale: PSV, Veerman continua con il club fino a giugno 2026

24/12/2025 | 17:55:54

Il PSV Eindhoven blinda uno dei suoi pezzi pregiati. Club e giocatore hanno infatti raggiunto un accordo formale: Joey Veerman non lascerà l’Eredivisie nella prossima finestra di mercato, garantendo la sua permanenza tra le fila dei Boeren almeno fino all’estate.

La decisione, ufficializzata oggi, mette fine alle insistenti voci di mercato che vedevano il ventisettenne centrocampista nel mirino di diversi club europei.

È stato lo stesso Veerman a voler rassicurare i tifosi: “Nelle ultime settimane sono circolate molte storie e con questo annuncio vogliamo fare chiarezza”, ha dichiarato il giocatore. “Auguro a tutti uno splendido finale di 2025; dal nuovo anno, con tutto il gruppo, daremo il massimo per rendere indimenticabile la seconda metà di stagione. A presto!”.

Foto: X PSV