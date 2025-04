Ufficiale: PSV, rinnovo fino al 2029 per il talento Mauro Junior

Mauro Jaqueson Junior Ferreira dos Santos ha prolungato il suo contratto con il PSV fino all’estate del 2029.

Queste le sue parole: “Il PSV è la mia famiglia. La mia casa. La mia storia”, ha dichiarato il venticinquenne giocatore brasiliano.

Mauro Junior è arrivato ad Eindhoven nell’estate del 2013, quando fu protagonista di un campus estivo con il club. Quattro anni dopo, all’età di diciotto anni, firmò il suo primo contratto e fece il suo debutto con il Jong PSV. “Per me il PSV è più di una semplice squadra. È parte di ciò che sono diventato. Mi avete visto ridere, mi avete visto piangere, mi avete visto cadere e soprattutto rialzarmi. Abbiamo lottato insieme per i trofei, per la gloria, per l’orgoglio. Dai momenti felici ai momenti difficili in cui ho dovuto riabilitarmi e potevo toccare la palla solo nei miei sogni. Ma il vostro sostegno è sempre stato presente. Le vostre braccia intorno alle mie spalle. Ve ne sono profondamente grato”.

Il direttore sportivo Earnest Stewart esprime il suo apprezzamento per Mauro Júnior. “Oltre alle sue qualità difensive e calcistiche, Mauro rappresenta un grande valore aggiunto anche a livello di mentalità”, ha affermato Stewart. Siamo orgogliosi che abbia scelto il PSV rispetto a diverse opzioni straniere. Nonostante l’alto livello che ha dimostrato negli ultimi anni, siamo convinti che Mauro abbia ancora molto potenziale”.

