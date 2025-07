Ufficiale: PSV, fra i pali arriva Kovar dal Bayer Leverkusen

15/07/2025 | 11:45:45

Il PSV ha ufficializzato Matej Kovar come nuovo portiere. Il nazionale ceco, che vanta 13 presenze con la sua Nazionale, arriva in prestito dal Bayer 04 Leverkusen, con opzione per l’acquisto definitivo. Il nuovo acquisto raggiungerà immediatamente il ritiro della squadra a Marienfeld, in Germania. Alto 1,96 metri, Kovar porta con sé un bagaglio ricco di esperienze. Il nuovo portiere del PSV ha già collezionato sei presenze in UEFA Champions League e dodici in UEFA Europa League, oltre ad aver messo in bacheca trofei prestigiosi come la Bundesliga, la Coppa e la Supercoppa di Germania e il campionato ceco. Prima del Bayer Leverkusen, ha vestito anche le maglie del Manchester United e dello Sparta Praga.

No stranger to winning titles — PSV (@PSV) July 15, 2025

Foto: X PSV