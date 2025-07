Ufficiale: PSV, arriva Ruben Van Bommel

11/07/2025 | 14:16:50

Il PSV Eindhoven piazza un colpo importante in attacco assicurandosi Ruben van Bommel. Il giovane talento olandese, 20 anni, lascia l’AZ Alkmaar e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con i campioni d’Olanda. Indosserà la maglia numero 7 e lunedì raggiungerà il ritiro in Germania per iniziare la preparazione con i nuovi compagni. Operazione da circa 15 milioni di euro.

Foto: X PSV