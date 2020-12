Ufficiale, PSG: rescisso il contratto di Jesè Rodriguez

Il Paris Saint Germain ha comunicato la rescissione del contratto di Jesé Rodriguez. L’attaccante spagnolo, in scadenza a giugno 2021, saluta dunque con qualche mese d’anticipo il club parigino. Arrivato in Francia dal Real Madrid nel 2016, Jesé non ha mai trovato molto spazio e ha quasi sempre girovagato in prestito per l’Europa (Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting Lisbona). Recentemente era finito nel mirino della critica perché, secondo la stampa scandalistica, aveva tradito la compagna Aurah Ruiz con la modella Rocío Amar.

Foto: Fourfourtwo.com