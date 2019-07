Ufficiale: Psg, biennale per il portiere polacco Bulka

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il Psg ha annunciato l’arrivo a parametro zero di Marcin Bulka, portiere polacco di 19 anni svincolatosi dal Chelsea. Il polacco ha firmato un biennale, indosserà la maglia numero 30. Questo il testo: “Il Paris Saint-Germain è onorato di annunciare l’arrivo di Marcin Bulka. Arriva a zero dal Chelsea, il portiere polacco ha firmato un contratto per due stagioni con il club della capitale, fino al 30 giugno 2021”.

Foto: sito ufficiale Psg