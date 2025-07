Ufficiale: Prpic nuovo rinforzo del Porto di Farioli

10/07/2025 | 14:46:53

Il Porto, da pochi giorni affidato al tecnico italiano Farioli, ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Prpic: “Dominik Prpić è il terzo rinforzo del Porto per la stagione 2025/26. Il difensore 21enne, internazionale giovanile con la Croazia, lascia l’Hajduk Spalato per l’FC Porto e firma un contratto valido per cinque stagioni, fino al 2030”.

FOTO: X Porto