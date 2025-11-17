Ufficiale: Pro Vercelli, torna il centrocampista Haoudi

17/11/2025 | 11:33:12

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione di Hamza Haoudi, centrocampista classe 2001, che ha firmato un contratto con la società valido fino al 30 giugno 2027. Per Haoudi si tratta di un ritorno in Bianca Casacca, dopo la positiva esperienza nella stagione 2023/24, nella quale ha collezionato 22 presenze, realizzando 4 gol e servendo 5 assist, distinguendosi per qualità, estro e capacità di incidere nella metà campo offensiva. PUBBLICITÀ Centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco, Haoudi ha disputato la scorsa stagione con la SPAL, proseguendo il proprio percorso di crescita e maturazione nel calcio professionistico. Il suo ritorno rappresenta un innesto di valore per il centrocampo della Pro Vercelli, aggiungendo creatività, dinamismo e imprevedibilità alle soluzioni offensive della squadra. La società dà il bentornato a Hamza Haoudi, augurandogli una nuova avventura ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Bentornato Hamza!

Foto: logo Pro Vercelli