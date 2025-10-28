Ufficiale: Pro Vercelli, Sow rinnova fino al 2029

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare il rinnovo quadriennale di Ouseynou Sow, attaccante esterno classe 2006, che prolunga il proprio legame con la società fino al 30 giugno 2029. Protagonista nella stagione 2023/24 con la formazione Primavera, Ouseynou Sow ha contribuito alla vittoria dei Play Off e alla promozione in Primavera 2, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del vivaio. Nella scorsa stagione si è distinto come assoluto protagonista nella salvezza della Primavera nel campionato Primavera 2, collezionando 26 presenze, 10 gol e 2 assist. A coronamento di una stagione di altissimo livello, è arrivata anche la prima convocazione in prima squadra in occasione del Play Out di ritorno contro la Pro Patria. In vista della nuova stagione, Ouseynou Sow è stato inserito al centro del progetto tecnico di Bridge Football Group, a conferma della filosofia del club volta alla crescita e valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile. La società si congratula con Ouseynou Sow per questo importante traguardo e gli augura di continuare il suo percorso di crescita con entusiasmo e determinazione indossando Bianca Casacca.

Foto: logo Pro Vercelli